Поліція затримала 34-річного колумбійця біля його будинку у Медельїні, повідомляє El Tiempo.

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Гуарін був явно напідпитку і з великими плямами крові на одязі. Як виявилося, поліцію викликали батьки футболіста. Гуарін в неадекватному стані побив власного батька та інших членів родини. Травм зазнав і сам півзахисник, тому його доправили у лікарню. Там він напав на персонал, через що поліцейським знову довелося втручатися. Тепер розбишака може постати перед судом за домашнє насилля та фізичний спротив працівникам поліції.

Фредді Гуарін відомий своїми виступами у складі Порту та Інтера. На початку 2021 року колумбієць підписав контракт з Мільйонаріос, але за останній місяць провів лише один матч.

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