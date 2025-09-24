Кубок Хорватії, 1/16 фіналу

Улянік Пула – Осієк – 0:4

Голи: Чоліна 10, Шопов 65, Петрусенко 86, Туре 87

Осієк здобув розгромну перемогу над Улянік Пула та вийшов до 1/8 фіналу Кубка Хорватії. Третій гол гостей оформив Олександр Петрусенко, для якого м'яч став дебютним за команду. Українець класно відкрився на передачу від партнера і пробив повз голкіпера.

До слова, Петрусенко влітку приєднався до Осієка. Торік він виступав у складі Антальяспор. Востаннє Олександр забивав аж у серпні 2024 року, коли перебував в хорватській Істрі 1961. Тоді українець відзначився голом у ворота Горіци.

Нагадаємо, що Петрусенко – вихованець Динамо, утім, за першу команду так і не зіграв. Він виступав за такі клуби як Гірник-Спорт, Минай та угорський Гонвед.

