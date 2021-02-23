Ростов на своєму офіційному сайті оголосив про розрив контракту за обопільною згодою. Хавбек попросив відпустити його у рідну Фінляндію через сімейні обставини.

Тимощук рекламує шкарпетки: екс-капітан збірної України приєднався до свята армії окупанта

З 2008 по 2011 роки Єрьоменко успішно виступав за київське Динамо, з якого перебрався до Рубіна. Фінн змінив кілька російських клубів (ЦСКА, Спартак, Ростов), а також встиг вляпатися у допінг-скандал. Півзахисник відбув 2 роки (2016 – 2018) дискваліфікації і навіть зміг відновити кар'єру.

Додамо, що у поточному сезоні 33-річний Єрьоменко провів за Ростов 18 матчів, відзначився одним голом та одним асистом.

"Тренер плакав, наче був нашим батьком": наркомафія обіцяла вбити усю збірну Колумбії – свого гравця не дочекався Мілан