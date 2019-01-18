Екс-хавбек Динамо Єрьоменко перейшов у Ростов

Ростов оголосив про перехід екс-хавбека Спартака Романа Єрьоменка.

Ростов на своєму офіційному сайті повідомив про підписання фінського хавбека Романа Єрьоменка. Контракт розрахований на 2,5 роки.

"Юда, наркоман": фанати ЦСКА "тепло" зустріли екс-гравця Динамо Єрьоменка

Першу частину сезону колишній гравець Динамо провів у складі московського Спартака, через що викликав обурення у фанатів свого екс-клубу ЦСКА, до цього відбував дворічну дискваліфікацію через вживання кокаїну.

Ростов у сезоні 2018/19 веде боротьбу за потрапляння в Лігу Європи. Наразі підопічні Валерія Карпіна перебувають на 7 сходинці в турнірній таблиці РПЛ та мають 24 очки. Розпочнуть весінню частину виїзним матчем з аутсайдером першості Єнісеєм.

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