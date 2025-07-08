Екс-капітан Динамо став радником Запорізької обласної асоціації футболу
Український півзахисник Сергій Сидорчук розпочав кар'єру чиновника.
Як повідомляє Запорізька обласна асоціація футболу, півзахисник Вестерло Сергій Сидорчук обійняв посаду радника.
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"Я вдячний за довіру. Запорізький регіон – мій дім, і для мене це не формальна роль, а можливість долучитися до побудови якісного футбольного середовища", – цитує Сергія Сидорчука асоціація.
Півзахисник допомагатиме у формуванні футбольної філософії регіону, вибудові зв'язків між футбольною спільнотою та в інтеграції молоді у дорослий футбол.
Нагадаємо, Сергій Сидорчук – вихованець запорізького Металурга. Тривалий час виступав за Динамо, а у 2023 році перебрався до Вестерло.
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