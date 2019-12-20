Екс-хавбек Динамо Самойлов: За час розмови з Лобановським встиг двічі пропітніти і висохнути

Півзахисник київського Динамо 90-х Віталій Самойлов пригадав свою першу зустріч з головним тренером киян Валерієм Лобановським.

"Я провів у його кабінеті 15 хвилин. Але за цей час встиг двічі пропітніти і висохнути (Усміхається). Валерій Васильович запросив мене з Ворскли, де я перебував на правах оренди. Запитав, які умови мені надало Динамо. "Для початку мені б хотілося закріпитись у команді, а потім говорити про умови", – відповів йому. "Бачу, на першому місці у тебе не побутові поблажки, а бажання грати у футбол", – задоволено відреагував Лобановський.

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Інші люди, які попросили квартиру, її отримали. Я не попросив – не отримав. Квартира була пізніше, 5-6 років опісля. Такою виявилася моя перша розмова з Лобановським, але не остання. Були особисті співбесіди перед якимось матчами. Незалежно від того, потрапляв я у заявку першої команди чи грав за Динамо-2, Валерій Васильович однаково викликав і пояснював, чого від мене хоче на футбольному полі", – розповів Самойлов в інтерв’ю "Футбол 24".

Нагадаємо, Самойлов є вихованцем київського Динамо. Окрім столичного клубу в Україні Віталій встиг пограти за стрийську Скалу, полтавську Ворсклу та київську Оболонь. Також 44-річний екс-півзахисник виступав у Росії за Балтику, Сокол та Ротор.

Повну версію інтерв’ю з Віталієм Самойловим: "Коли Шева забив Філімонову, на мене замахнулися": він грав за Динамо, у Росії називали "хохлом", його син – талант ПСЖ читайте на "Футбол 24".