– Ви маєте якусь травму?

– Ще відновлююся після ДТП.

– Про вашу ДТП у ЗМІ лунала лише поверхнева інформація. За яких обставин воно сталося?

– Це відбулося на Заході України. Ми поверталися додому з відпустки, й сталася ДТП. Лише я трохи постраждав. Дякувати Богу, з дружиною та дитиною все добре.

– Ви отримали якісь ушкодження, які наразі не дозволяють вам займатися професійним спортом?

– Є ушкодження, які необхідно залікувати. Були зламані ребра. Щоб бути повністю готовим до тренувань у групі, займаюся з реабілітологом.

– Чи відомі хоча б орієнтовні терміни вашого повернення?

– Я думаю, може бути так, що вже у жовтні зможу займатися у загальній групі, якщо знайду собі до цього моменту клуб. Так планую. Як буде – побачимо.

– Тобто ви вибули не надовго. Невже не було можливості залишитися у Колосі?

– Та ну, блін, я не хочу, знаєте, зараз це якось підіймати. Потім пізніше все розкажу – через що та як пішов. Але точно не зараз. Я не хочу про це говорити.

– На який термін був розрахований ваш контракт з Колосом?

– До кінця року.

– Це була ваша ініціатива піти?

– Це була не моя ініціатива. Так склалося. Я ж кажу, що зараз не хочу розповідати подробиці. Зараз це не на часі, – лаконічно сказав Павло у коментарі Українському футболу.

Зазначимо, що приблизно два місяці тому Оріховський потрапив у ДТП.

Нагадаємо, що Павло Оріховський є вихованцем Динамо. Він перебував на контракті з "біло-синіми" з 2015 по 2019 рік, зіграв 7 матчів за головну команду, забив один гол і віддав дві результативні передачі. Також футболіст виступав за Чорноморець та Рух.

