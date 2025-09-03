Екс-хавбек Динамо прокоментував розрив контракту з Колосом після потрапляння в ДТП: "Це була не моя ініціатива"
Український півзахисник Павло Оріховський поділився подробицями несподіваного завершення співпраці з ковалівським Колосом.
– Ви маєте якусь травму?
– Ще відновлююся після ДТП.
Колос офіційно попрощався з вихованцем Динамо
– Про вашу ДТП у ЗМІ лунала лише поверхнева інформація. За яких обставин воно сталося?
– Це відбулося на Заході України. Ми поверталися додому з відпустки, й сталася ДТП. Лише я трохи постраждав. Дякувати Богу, з дружиною та дитиною все добре.
– Ви отримали якісь ушкодження, які наразі не дозволяють вам займатися професійним спортом?
– Є ушкодження, які необхідно залікувати. Були зламані ребра. Щоб бути повністю готовим до тренувань у групі, займаюся з реабілітологом.
– Чи відомі хоча б орієнтовні терміни вашого повернення?
– Я думаю, може бути так, що вже у жовтні зможу займатися у загальній групі, якщо знайду собі до цього моменту клуб. Так планую. Як буде – побачимо.
– Тобто ви вибули не надовго. Невже не було можливості залишитися у Колосі?
– Та ну, блін, я не хочу, знаєте, зараз це якось підіймати. Потім пізніше все розкажу – через що та як пішов. Але точно не зараз. Я не хочу про це говорити.
– На який термін був розрахований ваш контракт з Колосом?
– До кінця року.
– Це була ваша ініціатива піти?
– Це була не моя ініціатива. Так склалося. Я ж кажу, що зараз не хочу розповідати подробиці. Зараз це не на часі, – лаконічно сказав Павло у коментарі Українському футболу.
Зазначимо, що приблизно два місяці тому Оріховський потрапив у ДТП.
Нагадаємо, що Павло Оріховський є вихованцем Динамо. Він перебував на контракті з "біло-синіми" з 2015 по 2019 рік, зіграв 7 матчів за головну команду, забив один гол і віддав дві результативні передачі. Також футболіст виступав за Чорноморець та Рух.
