Екс-хавбек Динамо пояснив, чому не зміг пробитись у основу киян

Півзахисник ковалівського Колоса Вадим Мілько пригадав період виступів за київське Динамо.

"Чи реально було у мій час в Динамо пробитися в основну команду? У цьому житті, в принципі, все реально. Але у той час у Динамо була велика кількість легіонерів. Один приклад – бувало так, що за команду Динамо-2, за яку я виступав, у матчі в старті виходило вісім-дев’ять гравців з першої команди і два-три молодих.

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Раніше стільки футболістів можна було "спускати" з основи. Тож зрозуміло, що у той час було набагато складніше закріпитися у основі молодому гравцю, аніж зараз. І ще такий момент – коли ми молоді приходили тренуватися з першою командою – ми тушувалися. Пасували надійніше – ближньому, а не вперед. Грали простіше, замість того, щоб взяти ініціативу та пробити по воротах. Тому що поруч з тобою Белькевич, Ребров, Хацкевич. А зараз мені здається, що я б вчинив інакше – був би нахабнішим, напористішим", – сказав Мілько у коментарі офіційному сайту ковалівського клубу.

Нагадаємо, Вадим – вихованець молодіжної команди Динамо. Перебував у структурі "біло-синіх" з 2002 по 2008 роки. За головну команду киян в УПЛ дебютував у червні 2007 року проти Арсенала. Ще одну гру за "основу" провів у сезоні 2008/09 проти Нафтовик-Укрнафти.

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