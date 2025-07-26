Олександр Петрусенко покинув нещодавно Антальяспор. Турецький клуб має перед гравцем п'ятимісячну заборгованість.

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Як повідомляє офіційний сайт Осієка, Петрусенко на правах вільного агента приєднався до команди, підписавши контракт на три роки. Олександр не вперше гратиме в Хорватії – раніше він захищав кольори Істри. Петрусенком також цікавилися Рієка та Хайдук.

Нагадаємо, Олександр – вихованець Динамо, утім, за першу команду так і не зіграв. Петрусенко виступав за такі клуби як Гірник-Спорт, Минай та угорський Гонвед. Transfermarkt оцінює його в 1 млн євро.

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