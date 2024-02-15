Український півзахисник Євген Чумак перейшов в італійський Агрополі, повідомляє клубна прес-служба.

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Терміни та умови контракту не розголошуються. Цікаво, що нині Агрополі виступає на аматорському рівні у чемпіонаті області, хоча ще у 2020 році грав у Серії D.

Нагадаємо, 28-річний Чумак – вихованець Динамо. За головну команду дебютував у лютому 2015 року у матчі Ліги Європи проти французького Генгама. В Україні встиг пограти за Говерлу, Зірку, Карпати та Десну. За кордоном захищав кольори жодінського Торпедо-БелАЗ та могильовського Дніпра, грузинського Шевардені, узбецьких Буденкора, Металурга та Динамо Самарканд, казахського Турана.

У липні 2023-го приєднався до казахського Ариса, однак вже за місяць покинув його і з того часу залишався без команди. Transfermarkt оцінює гравця у 150 тисяч євро.

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