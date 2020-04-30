Екс-хавбек Динамо молив Бога зіграти за Інтер та Арсенал – доля відповіла іронією

Колишній гравець Динамо Сергій Коновалов мріяв підкорювати топ-чемпіонати.

"Був у київському Динамо такий гравець – Сергій Коновалов. Не був помітний через Шевченка і Реброва. Але він джерело всяких історій.

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Одного разу на зборах в Ізраїлі Динамо приїхало в Єрусалим. На екскурсію. Коновалов вже знав, що потрібно робити, і пішов до Стіни Плачу з запискою: "Хочу зіграти за Арсенал, Інтер чи Барселону".

Зіграв. За Арсенал (Київ) та Інтер (Баку). Заради справедливості – він сам над собою сміється. Багато років. Але ж думки – матеріальні", – розповів у своєму Telegram-каналі відомий коментатор Олексій Андронов.

Нагадаємо, Коновалов мав контракт з Динамо у 1994-2003 роках, але не зміг закріпитись у першій команді, тому багато часу провів в орендах та другій команді киян.

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