Багаторічний капітан Колоса Вадим Мілько оголосив про завершення кар'єри гравця, повідомляє офіційний сайт ковалівців.

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37-річний півзахисник – вихованець київського Динамо. Виступав за Динамо-3 та Динамо-2. За головну команду дебютував у червні 2007 року проти київського Арсенала. Встиг пограти за Харків, Зорю, Ворсклу, білоруські Белшину та Слуцьк, Верес та Колос.

Загалом в елітному дивізіоні провів 205 матчів, забивши 20 м'ячів. Викликався у всі юнацькі та молодіжні збірні України (від U-16 до U-21).

У Колос Мілько перейшов влітку 2017 року, провівши за команду загалом 177 матчів у всіх турнірах, в яких забив 14 м'ячів та віддав 5 асистів (дослужився до капітанської пов'язки). У 2022-му та 20223-му роках визнавався гравцем року у ковалівській команді. Після завершення кар'єри він буде працювати у тренерському штабі команди Колос U-19.

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