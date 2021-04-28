Поліція Івано-Франківської області на своїй сторінці у Facebook повідомила про успішне завершення розшуку 62-річного чоловіка.

Помер колишній тренер та керівник Шахтаря, який присвятив клубу 15 років

Думанський пішов з дому ще 20 квітня та з того часу не виходив на зв'язок. 27 квітня родина звернулася по допомогу до поліції. Пошуки тривали менше доби. На щастя, чоловік живий і здоровий.

За свою кар'єру Думанський провів 4 сезони у складі Карпат. Впродовж сезону-1981 перейшов у київське Динамо, у складі якого став чемпіоном СРСР у тому ж році, володарем Кубка СРСР 1982 і срібним призером чемпіонату країни у 1982 році. Загалом провів за киян 60 поєдинків, відзначившись 4 голами.

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