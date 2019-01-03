Екс-хавбек Динамо Дуду потрапив на обкладинку журналу "Forbes" у Бразилії

Капітан Палмейраса Дуду, який свого часу захищав кольори Динамо, потрапив на обкладинку престижного журналу.

Колишній гравець Динамо з'явився на обкладинці журналу "Forbes", повідомляє бразильське видання ESPN.br.

Екс-динамівець Дуду може повернутись в УПЛ

Бразилець потрапив у топ-30 національних діячів за версією журналу, які досягли значного успіху в своїх галузях.

Нагадаємо, Дуду також увійшов до символічної збірної за підсумками чемпіонату, який завершився. У розіграші чемпіонату Бразилії, який став переможним для Палмейраса, Дуду відіграв 31 матч, забив 7 голів та віддав 14 асистів. Також футболіста визнали найкращим гравцем бразильського чемпіонату за підсумками 2018 року.

Дуду виступав за Динамо у 2011-2014 роках. Закріпитись у київському клубі йому не вдалось, він провів лише 24 матчі, в яких відзначився двома голами.

Ідеальний форвард для Динамо: хто такий Сорі Каба і чим він може допомогти Хацкевичу