Екс-хавбек Чорноморця приєднався до чемпіона Ірландії
Черговий українець вирішив спробувати легіонерського хліба.
Український півзахисник Віктор Серденюк став гравцем Шемрок Роверс, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Деталі угоди не розголошуються, однак Transfermarkt зазначає, що 26-річний хавбек підписав з ірландцями контракт у статусі вільного агента до 30 листопада 2022 року.
Нагадаємо, Серденюк – вихованець Чорноморця. Виступав також за місцеві Реал Фарму та Жемчужину. Останньою його командою були Балкани – клуб у цьому сезоні призупинив участь у змаганнях через повномасштабне вторгнення Росії.
До слова, Шемрок Роверс наразі посідає у чемпіонаті Ірландії першу сходинку – після 26-ти турів у команди 56 очок.
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