Гонсало Кастро вирішив повісити бутси на цвях у віці 35 років.

Іменитий ветеран в Instagram написав прощального листа і подякував фанатам за підтримку упродовж 17 років виступів.

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Головним клубом у кар'єрі Кастро став Байєр. Хавбек пройшов шлях від юнацьких до дорослої команди "фармацевтів", за яку награв 370 матчів (30 голів, 68 асистів). Потім була Борусія Д – саме тут Кастро виграв свій єдиний клубний трофей, Кубок Німеччини 2016/17. Догравав півзахисник у Штутгарті та Армінії. Прощальний сезон з білефельдцями вийшов сумним – лише 12 зіграних матчів і виліт з Бундесліги.

Додамо, що Кастро також 5 разів виступав за національну збірну Німеччини, а з молодіжкою виграв Євро-2009.

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