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Екс-хавбек Барселони зізнався, як голий Роналдінью довів до сліз усю команду каталонців

07:30 - Читать на русском
Екс-хавбек Барселони зізнався, як голий Роналдінью довів до сліз усю команду каталонців
Роналдінью / Фото AP

Колишній гравець Барселони Жерар Лопес пригадав кумедний момент з роздягальні "блаугранас".

"Одна з історій, які я пам'ятаю, коли Роналдінью вийшов з душу без рушника і почав жонглювати м'ячем. Він навіть не витерся, набивав м'яч під музику голим, а ми ридали від сміху", – цитує Лопеса Marca.

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Нагадаємо, зірковий бразилець захищав кольори Барселони у 2003-2008 роках. Зараз у 40-річного Роналдінью не найкращий період, екс-футболіст перебуває під арештом у Парагваї через незаконний перетин кордону з підробленими документами.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Жерар Жерар Лопес Роналдінью
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