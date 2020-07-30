Екс-хавбек Барселони зізнався, як голий Роналдінью довів до сліз усю команду каталонців

"Одна з історій, які я пам'ятаю, коли Роналдінью вийшов з душу без рушника і почав жонглювати м'ячем. Він навіть не витерся, набивав м'яч під музику голим, а ми ридали від сміху", – цитує Лопеса Marca.

Ібрагімовіч познущався з гравців Мілана на врученні нагороди – Мальдіні не стримав сміху

Нагадаємо, зірковий бразилець захищав кольори Барселони у 2003-2008 роках. Зараз у 40-річного Роналдінью не найкращий період, екс-футболіст перебуває під арештом у Парагваї через незаконний перетин кордону з підробленими документами.

Еротична пауза: вони кричали від насолоди, коли Доннарумма зупинив Маліновського, і ще 23 пристрасні панянки