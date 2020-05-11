Екс-хавбек Барселони помилково опублікував інтимне фото з коханою – пишногруда брюнетка не соромиться оголюватись

Півзахисник Лос-Анджелес Гелаксі Джонатан Дос Сантос поплатився за надмірну любов до соціальних мереж.

Вихованець Барселони проводить в МЛС вже третій сезон, йому подобається рівень першості, фінансові умови, інфраструктура клубів. В інтерв'ю популярному журналу GC Дос Сантос заявив, що взагалі не сумує за Європою, мовляв, більшість критиків просто не знають, наскільки тут все гарно влаштовано. Однак 30-річний мексиканець розповідає далеко не все – зокрема, про своє американське кохання.

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Обраницею футболіста виявилась сексапільна модель Аманда Трівізас, яка не соромиться роздягатись на камеру. Щоправда, інтимне фото з коханим точно не входило у її плани. Джонатан випадково виклав в Інстаграм момент особливої ніжності між обома, а потім швиденько видалив світлину, яка вже встигла розлетітись по мережі.

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