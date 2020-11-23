24-річний хорват став гравцем "синіх", повідомляє офіційний сайт клубу.

Переможець Олімпіади за копійки – Манчестер Юнайтед повісив цінник на свого голкіпера

Півзахисник, який колись вважався неймовірно перспективним, підписав із Бірмінгемом контракт до кінця сезону 2020/21. Халіловіч переїхав до Західного Мідленда в статусі вільного агента та може дебютувати в команді Айтора Каранки в поєдинку проти Лутона 24 листопада. На Сент-Ендрюс він виступатиме під 35-м номером.

Минулий сезон Ален Халіловіч провів у складі нідерландського Херенвена. У його активі 20 матчів у всіх турнірах, у яких хавбек забив 1 м'яч та оформив 4 асисти.

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