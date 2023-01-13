60-річного чоловіка насмерть загризли його ж собаки, повідомляє Express. Тіло виявила дружина в саду поблизу дому у Ліхтенбурзі (ПАР).

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Правоохоронці зазначають, що кохана Філемона ніяк не реагувала на гавкіт собак, адже їхній будинок розташований на шумній вулиці, де часто їздять авто і проходять люди. Після інциденту трьох домашніх тварин забрали відповідні організації.

Зауважимо, Мулала свого часу награв 6 поєдинків за збірну Замбії, відзначився трьома голами, два з яких – у півфіналі Кубка КЕСАФА 1984 року. Виступав за клуби Муфуліра Вондерерс і Кейптаун Сперс.

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