Екс-гравця збірної Колумбії затримали через підозру в торгівлі наркотиками

Колишнього гравця збірної Колумбії Джона Віафару звинувачують у наркоторгівлі.

Футболіста затримали у місті Калі та підозрюють у причетності до торгівлі наркотиками, інформує El Espectador.

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За даними слідства, Джон був одним із членів кримінальної мережі, яка з 2008 по 2018 роки займалося розповсюдженням наркотиків в країни Центральної Америки та в США.

Підозрюють, що Віафара був пов'язаний з однією з найбільших злочинних угруповань Колумбії Клан-дель-Гольфо. До слова, Джон виступав за збірну Колумбії з 2003 по 2010 роки. У його активі 43 матчі за національну команду та 1 забитий м'яч.

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