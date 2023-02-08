У середу вранці біля бару на Етріхштрассе у Відні було вбито 43-річного Волкана Кахрамана. Відразу після цього 46-річний злочинець наклав на себе руки, інформує Salzburger Nachrichten.

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Представник поліції повідомив, що раніше Кахраман і його вбивця були близькими друзями. Що стало причиною конфлікту між двома чоловіками, залишається невідомим.

У 2002 році Кахраман провів 3 матчі за збірну Австрії. Він встиг пограти за такі команди як Аустрія (Відень), Аустрія (Зальцбург), Іракліс, Шкода і ЛАСК. Після завершення ігрової кар'єри Волкан працював тренером і спортивним директором в аматорських клубах.

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