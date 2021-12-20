Трагедія трапилася 18 липня поблизу одного із ресторанів на острові Сент-Девід, повідомляє BristolLive.

У Краматорську відкрили пам'ятник Степану Чубенку – юному футболісту, закатованому бойовиками "ДНР"

Зазначається, що Осагі Баскома привезли до лікарні на приватному авто. У 23-річного футболіста були численні ножові поранення. Врятувати його життя не вдалося. Поліція відкидає, що це справа однієї з місцевих банд. Баском нібито з кимось сварився перед рестораном, але більше подробиць слідство не розкриває.

Додамо, що Осагі Баском футбольну освіту отримував у системі Валенсії, Астон Вілли та Брістоля, але там не досяг рівня першої команди. Зазначимо, що форвард зіграв 19 матчів (1 гол) за національну збірну Бермудських островів.

Ультрас Аталанти вивішують банери із зображенням убивці та називають себе членами його загону. Він – місцевий Робін Гуд