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Екс-гравця Реала затримали під час операції щодо торгівлі наркотиками

19:25 1339 Читать на русском
Екс-гравця Реала затримали під час операції щодо торгівлі наркотиками
Едвін Конго / фото: Marca

Колишнього нападника Реала та збірної Колумбії Едвіна Конго підозрюють у порушенні закону.

Конго був затриманий іспанською поліцією під час операції, пов'язаної з незаконним обігом наркотиків, повідомляє Marca.

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За інформацією видання, всього було заарештовано 10 осіб. На даний момент Конго та інші фігуранти справи перебувають під вартою. Поліція розслідує справу щодо торгівлі кокаїном.

До слова, Конго виступав за такі команди, як Онсе Кальдас, мадридський Реал, Вальядолід, Віторія Гімараєш, Тулуза, Леванте. У складі національної команди Колумбії виступав з 1999 по 2004 рік. У 2012 році форвард оголосив про завершення професіональної кар'єри.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид
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