Керрі розірвав контракт з Шейном Марудзою в односторонньому порядку після того, як захисника спіймали на крадіжці. Сканер виявив у нього вкрадені речі, коли гравець виходив з супермаркету.

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"На жаль, його цінності і принципи не відповідають стандартам клубу", – написав Керрі на своїй сторінці в Facebook.

Минулого тижня Марудза приєднався до Керрі на правах вільного агента, його попереднім клубом був Хаддерсфілд. 21-річний гравець встиг зіграти за нову команду лише один матч, це сталося через два дні після підписання угоди.

Раніше лівий захисник перебував у складі ПСЖ і навіть був заявлений на декілька матчів ЛЧ.

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