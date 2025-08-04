Колишнього гравця ПСЖ вигнали з команди через 4 дні після трансферу за крадіжку з магазину
Ірландський Керрі вигнав зі свого складу захисника збірної Зімбабве Шейна Марудзу.
Керрі розірвав контракт з Шейном Марудзою в односторонньому порядку після того, як захисника спіймали на крадіжці. Сканер виявив у нього вкрадені речі, коли гравець виходив з супермаркету.
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"На жаль, його цінності і принципи не відповідають стандартам клубу", – написав Керрі на своїй сторінці в Facebook.
Минулого тижня Марудза приєднався до Керрі на правах вільного агента, його попереднім клубом був Хаддерсфілд. 21-річний гравець встиг зіграти за нову команду лише один матч, це сталося через два дні після підписання угоди.
Раніше лівий захисник перебував у складі ПСЖ і навіть був заявлений на декілька матчів ЛЧ.
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