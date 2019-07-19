Екс-гравців збірної Англії хотіли підкупити в обмін на критику ЧС-2022 в Катарі

Колишні футболісти збірної Англії Сол Кемпбел та Стен Коллімор могли непогано збагатитися.

Екс-гравців "трьох левів" Стена Коллімора та Сола Кемпбела намагались підкупити. Колишнім футболістам пропонували гроші за те, щоб вони на спеціальній прес-конференції у Лондоні розкритикували місце проведення та організацію ЧС-2022, повідомляє The Times.

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Ініціаторами начебто були представники країн Перської затоки, які не підтримують політику країни-господаря Мундіалю. Сол Кемпбел вже встиг заявити, що відмовився від хабаря.

Нагадаємо, ЧС-2022 пройде в Катарі. Базові дати проведення турніру – з 21 листопада по 18 грудня.

До слова, нещодавно екс-президент УЄФА Мішель Платіні був затриманий та допитаний саме через вибір господаря вказаного чемпіонату.

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