toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
СЕНЕГАЛ - АЛЖИР РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Екс-гравців збірної Англії хотіли підкупити в обмін на критику ЧС-2022 в Катарі

16:45 120 Читать на русском
Екс-гравців збірної Англії хотіли підкупити в обмін на критику ЧС-2022 в Катарі
Ріо Фердінанд та Сол Кемпбел / BBC

Колишні футболісти збірної Англії Сол Кемпбел та Стен Коллімор могли непогано збагатитися.

Екс-гравців "трьох левів" Стена Коллімора та Сола Кемпбела намагались підкупити. Колишнім футболістам пропонували гроші за те, щоб вони на спеціальній прес-конференції у Лондоні розкритикували місце проведення та організацію ЧС-2022, повідомляє The Times.

ЧС-2022: ФІФА не буде збільшувати кількість учасників Мундіалю

Ініціаторами начебто були представники країн Перської затоки, які не підтримують політику країни-господаря Мундіалю. Сол Кемпбел вже встиг заявити, що відмовився від хабаря.

Нагадаємо, ЧС-2022 пройде в Катарі. Базові дати проведення турніру – з 21 листопада по 18 грудня.

До слова, нещодавно екс-президент УЄФА Мішель Платіні був затриманий та допитаний саме через вибір господаря вказаного чемпіонату.

"Люблю дивитися футбол вдома. Там я можу дозволити собі матюкатись". Як найвпливовіша жінка світу стала фанаткою

blog_ava
УЄФА заборонив Олександрії проводити домашні матчі Ліги Європи на стадіоні Ніка – відома причина
16:33
3838
Теги
Світ Англія Англія Катар Катар ЧС-2022 Стен Коллімор Сол Кемпбел Сол Кемпбел
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Вальдес офіційно повернувся в Барселону
    Іспанія — 15:411208 Вальдес офіційно повернувся в Барселону
4
год
:
15
хв
Сенегал
22:00
Алжир
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук