Екс-гравці Олімпіка взяли участь у флешмобі на підтримку клубу, який не отримав атестат на участь в УПЛ-2019/20

Колишні футболісти донецького Олімпіка висловили свою підтримку клубу, який не отримав атестат на участь в УПЛ-2019/20.

Колишні футболісти Олімпіка Євген Зубейко, Олексій Дитятьєв, Андрій Богданов, Максим Драченко та Сергій Літовченко записали відеозвернення, у якому висловили підтримку клубу. Цей флешмоб запустила Десна.

Олімпік програв апеляцію щодо дискваліфікації молодіжних команд через договірні матчі

Нагадаємо, УАФ не видала донеччанам атестат на участь в УПЛ у сезоні 2019/20, після чого була подана апеляція, але Апеляційний комітет УАФ її не задовольнив.

Молодіжні команди Олімпіка були дискваліфіковані через участь у договірних матчах.

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