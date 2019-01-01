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Екс-гравці Динамо і Металіста увійшли у символічну збірну Південної Америки 2018 року

20:03 214 Читать на русском
Екс-гравці Динамо і Металіста увійшли у символічну збірну Південної Америки 2018 року
Дуду встиг пограти за Динамо проти ПСЖ в Лізі чемпіонів

Відоме уругвайське видання El Pais вручило нагороди найкращим гравцю і тренеру Південної Америки, а також склало символічну збірну регіону за 2018-й рік.

Дрім-тім Латинської Америки складена за схемою 3-5-2-1. До її складу увійшли 6 аргентинців, по 2 бразильці й колумбійці та уругваєць. Серед них 2 гравці, добре знайомі українським вболівальникам. Хонатан Майдана, який виграв з Рівер Плейт Кубок Лібертадорес-2018, опинився на місці центрального захисника. За харківський Металіст, який вийшов на його трансферах у 2 млн євро мінусу, 33-річний гравець провів понад 50 матчів, відзначився асистом у Лізі Європи та заробив 8 жовтих карток. Майдана отримав 107 балів у відповідному голосуванні.

Рівер Плейт здолав Боку Хуніорс в екстра-таймі та виграв Кубок Лібертадорес

Інший екс-гравець УПЛ – 26-річний Дуду Перейра, який нині є капітаном Палмейраса. Правий вінгер колись виступав за Динамо, вигравав Кубок України, забив 4 голи і віддав 5 результативних пасів за понад 30 матчів. Київський клуб купував його за 5 мільйонів євро, а продав за 3. Дуду визнали найкращим гравцем сезону в чемпіонаті Бразилії. У нинішньому ж опитуванні він набрав 106 голосів.

Екс-динамівець Дуду може повернутись в УПЛ

Відзначимо, що найкращим тренером 2018-го в Південній Америці визнано Марсело Гальярдо (Рівер Плейт). Звання гравця року дісталось 25-річному аргентинському вінгеру Гонсало Піті Мартінесу, який також представляє Рівер.

Найгучніші трансферні провали "Динамо" 2012-2017

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Перейра Дуду Перейра Дуду Динамо Динамо Металіст Металіст Головне Рівер Плейт Рівер Плейт Хонатан Майдана Хонатан Майдана
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