Іспанія, Ла Ліга, 11-й тур

Альмерія – Лас-Пальмас – 1:2

Голи: Рамазані, 73 – Мунір, 23, Каба, 90+4

Барселона – Реал – 17:00

Мальорка – Хетафе – 19:30

Кадіс – Севілья – 22:00

Альмерія ще не перемагала у поточному сезоні. Навіть після звільнення Вісенте Морено і запрошення Гарітано ситуація не покращаилась. Андалусійці підходили до матчу проти Лас-Пальмас з двома поразками поспіль і купою проблем. Луїс Суарес, Марк Пубіль, Коне, Акіме та Свідерскі залишаються у лазареті. "Рохібланкос" розпочали активніше, організувавши кілька небезпечних підходів до воріт Вальєса. Та гості поступово перехопили ініціативу і відкрили рахунок завдяки голу ексфорварда Барси Муніра, якому асистував Марвін.

По перерві Альмерія більше контролювала м'яч і частіше створювала гостроту. Вальєс потягнув дальній постріл Баптістао, але не впорався з ефектним ударом Рамазані. Останній, прийнявши м'яч на лівому фланзі, увірвався до штрафного і більярдно поцілив у ближній. Та підопічні Гарітано не зуміли втримати нічию, пропустивши вже у компенсований час. Після подачі орендованого в Барси Араухо м'яч рикошетом від захисника потрапив до Каба, а той холоднокровно розібрався.

"Рохібланкос" знову провалились і досі не знають смаку перемог у чемпіонаті, залишаючись на дні таблиці (3 очки). Лас-Пальмас піднявся на 10 сходинку з 12-ма балами в активі.