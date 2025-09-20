Колишній воротар луганської Зорі, який нині захищає кольори Санкт-Паулі, увійшов в історію Бундесліги. У матчі четвертого туру проти Штутгарта боснієць знову відбив удар із 11-метрової позначки та покращив свій унікальний рекорд.

Штутгарт переміг Санкт-Паулі – "пірати" зазнали першої поразки, але залишились у зоні ЛЧ

У поточному сезоні він уже двічі рятував команду з пенальті у чотирьох матчах. Минулого сезону відзначився 4 сейвами з 5 спроб. Загалом Васіль відбив 6 із 7 пенальті у чемпіонаті Німеччини. Його ефективність становить 85,7% – найкращий результат за всю історію турніру.

Попри особисте досягнення екс-гравця Зорі, Санкт-Паулі зазнав першої поразки у сезоні – у виїзному поєдинку проти Штутгарта команда поступилася з рахунком 0:2.

Нагадаємо, що боснійський воротар у складі Зорі провів 25 матчів, у 13 із них залишив свої ворота "сухими".

Борусія Д втратила перемогу над Санкт-Паулі в матчі з 6 голами – Гірассі не забив пенальті, екс-кіпер Зорі став героєм