Нападник іспанського Логроньєса Леонардо Руїс, який виступав у складі Зорі, розповів про випадки расизму, коли він виступав в Україні.

"Це правда, що в чемпіонаті Іспанії немає расизму. Я тут вже близько року і зауважив, що тут всі виявляють повагу, включаючи суперників. Не було жодного випадку неприємного досвіду. Я ніколи не відчував себе ображеним через колір моєї шкіри.

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В Україні зі мною траплялися неприємні речі. Коли я йшов на ринок або в магазин за одягом, я помічав, як охоронець стояв позаду і стежив за мною. За мною майже завжди спостерігали, чого в Іспанії не буває", – зазначив Руїс у коментарі Marca.

Нагадаємо, колумбієць виступав у складі Зорі на правах оренди в сезоні 2018/19, відігравши в 11 матчах та не відзначившись результативними діями.

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