Екс-гравець Зорі прибив керівників клубу – вони за тиждень не змогли зробити те, що дружині вдалось за день
Колишній гравець Зорі Максим Казаков розповів про жахливу роботу менеджерів луганського клубу.
"Ближче до завершення першої частини сезону 2018/19 я почав пробувати тренуватися, однак відчував дискомфорт. Знову зробив дослідження. Консультувався із німецьким та деякими нашими лікарями, і виявилося, що потрібно робити другу операцію. На початку 2020 року я повинен був їхати на операцію до Німеччини, однак розпочалася пандемія коронавірусу. Все затягнулося на декілька місяців.
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Тоді можна було літаком дістатися, однак лише через запрошення від консульства. Я подзвонив до Німеччини, там був україномовний чоловік, який домовився про операцію. Мені готові були вислати запрошення, залишилося лише вирішити тут, аби мене випустили, дали дозвіл та документи.
Я звернувся до тодішнього начальника команди Ігоря Вікторовича Гузя із цим питанням. Він відповів: "Добре, я поговорю із керівництвом". Минув тиждень, Гузь повідомив, що в них щось не виходить. Коротше, почали морозитися.
Мої дії? Зрозумів, що треба самому займатися цим питанням. Сам поїхав на тренування, а дружину попросив зателефонувати до українського консульства. В підсумку поки я був на тренуванні, дружина вже про все сама домовилася, аби нас вдвох випустили. Я потім підійшов до Гузя та кажу: "Як же ви так домовлялися, якщо моя дружина за день це вирішила?" – поділився Казаков у інтерв'ю Українському футболу.
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