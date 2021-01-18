Колишній вінгер Зорі Паулінью змінив болгарський чемпіонат на більш теплий та екзотичний.

Кхорфаккан на своєму офіційному сайті оголосив про трансфер Паулінью із болгарського клубу Левскі.

Динамо зацікавлене у трансфері екс-форварда Зорі Паулінью, – ЗМІ

Вінгер перебрався в ОАЕ, де підписав повноцінний контракт. Угода з Кхорфакканом розрахована на півтора року. Про суму угоди офіційно не повідомляється, але, за даними Transfermarkt, вона склала 300 тисяч євро.

Нагадаємо, футболіст виступав за луганський клуб протягом 2016-2018 років та встиг відіграти 48 поєдинків (4 голи та 5 асистів). Зауважимо, раніше ЗМІ повідомляли про інтерес до гравця від Динамо.

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