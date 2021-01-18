Екс-гравець Зорі Паулінью перебрався у клуб із Об'єднаних Арабських Еміратів
Колишній вінгер Зорі Паулінью змінив болгарський чемпіонат на більш теплий та екзотичний.
Кхорфаккан на своєму офіційному сайті оголосив про трансфер Паулінью із болгарського клубу Левскі.
Динамо зацікавлене у трансфері екс-форварда Зорі Паулінью, – ЗМІ
Вінгер перебрався в ОАЕ, де підписав повноцінний контракт. Угода з Кхорфакканом розрахована на півтора року. Про суму угоди офіційно не повідомляється, але, за даними Transfermarkt, вона склала 300 тисяч євро.
Нагадаємо, футболіст виступав за луганський клуб протягом 2016-2018 років та встиг відіграти 48 поєдинків (4 голи та 5 асистів). Зауважимо, раніше ЗМІ повідомляли про інтерес до гравця від Динамо.
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