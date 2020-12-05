Галатасарай проявляє інтерес до нападника бельгійців. Ба більше, клуб нібито готовий придбати Бонавентуре вже цієї зими, інформує Voetbal24 з посиланням на турецькі ЗМІ.

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Такий трансфер обійдеться Галатасараю у 20-25 млн євро, проте Брюгге все ж може дещо зменшити бажану суму за свого опального форварда, який нещодавно запам'ятався скандалом.

Цікаво, що потенційну конкуренцію за трансфер в турецький клуб Деннісу може скласти Роман Яремчук, якого останнім часом теж активно сватають в Галатасарай.

Зауважимо, у цьому сезоні Денніс провів 12 матчів за бельгійський клуб, в яких забив гол та відзначився трьома асистами. До слова, за Зорю нігерієць виступав у 2016-2017 роках.

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