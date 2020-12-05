Екс-гравець Зорі Бонавентуре може опинитись у Туреччині
Форвард Брюгге Денніс Еммануель Бонавентуре вже найближчим часом може змінити клубну прописку.
Галатасарай проявляє інтерес до нападника бельгійців. Ба більше, клуб нібито готовий придбати Бонавентуре вже цієї зими, інформує Voetbal24 з посиланням на турецькі ЗМІ.
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Такий трансфер обійдеться Галатасараю у 20-25 млн євро, проте Брюгге все ж може дещо зменшити бажану суму за свого опального форварда, який нещодавно запам'ятався скандалом.
Цікаво, що потенційну конкуренцію за трансфер в турецький клуб Деннісу може скласти Роман Яремчук, якого останнім часом теж активно сватають в Галатасарай.
Зауважимо, у цьому сезоні Денніс провів 12 матчів за бельгійський клуб, в яких забив гол та відзначився трьома асистами. До слова, за Зорю нігерієць виступав у 2016-2017 роках.
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