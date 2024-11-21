Екс-гравець збірної України зізнався, що має паспорт громадянина іншої держави
Колишній захисник Ордабаси Ігор Пластун розповів про своє подвійне громадянство. Українське законодавство не передбачає його наявність.
– На клубному сайті Ордабаси у вашому профілі зображений прапор Болгарії. У вас є пояснення?
– У мене після Лудогорця на Transfermarkt стоїть національність Україна/Болгарія, тому деякі пишуть інколи.
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– У вас є болгарський паспорт?
– Так.
– Які варіанти продовження кар'єри?
– До 9 грудня я на контракті в Ордабаси. Взимку можна буде сказати детальніше. Зараз я хочу більше часу провести з родиною, яку бачив не так часто в останні місяці. Різні агенти пропонували варіанти, але нічого конкретного зараз немає.
– Варіант з поверненням в Україну можливий?
– Якщо буде хороша пропозиція, амбітний проєкт із серйозними завданнями, то все можливо, – розповів Пластун в інтерв'ю виданню УкраїнськийФутбол.