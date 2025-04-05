– З’явилася інформація, що ви будете грати за Стандарт (Нові Санжари). Це правда?

– Буду грати, якщо буде можливість, а вона буде рідко, а, може, і зовсім не буде. Якщо матч Стандарта буде припадати на мій вихідний, то я за них зіграю.

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– А як взагалі з’явився варіант зі Стандартом?

– Мене попросив допомогти (півзахисник команди Антон) Кіча. Я сказав, що не проти, але буду приїжджати по можливості. Я залюбки граю у футбол. Тим більше, у Нових Санжарах чудове поле і хороша команда, – сказав Кравченко для Sport-Express.

Нагадаємо, у січні 2023 року Сергій Кравченко оголосив про завершення кар'єри гравця. Екс-півзахисник відомий за виступами за Ворсклу, Дніпро та СК Дніпро-1. Останнім клубом Кравченка був одеський Чорноморець. Також в його активі 10 матчів за збірну України та 1 гол. Наразі екс-футболіст працює асистентом Руслана Ротаня в Олександрії.

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