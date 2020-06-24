Екс-гравець збірної України U-21 може повернутись в УПЛ – він виступав у російській першості

Захисник данського Вайле Владіс-Еммерсон Іллой-Айєт близький до повернення в чемпіонат України.

Іллой-Айєт може приєднатись до Колоса у майбутнє трансферне вікно, інформує Meta-ratings.

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Зазначається, що зараз футболіст перебуває в розташуванні клубу з Ковалівки. Після знайомства з можливостями гравця головний тренер команди Руслан Костишин прийме рішення про майбутнє футболіста в складі своєї команди.

Нагадаємо, Еммерсон виступав в Україні за Чорноморець, Карпати, тернопільську Ниву, Олімпік і донецький Металург. Після цього захисник виступав за данський Вайле, гонконгський R&F і російський Армавір, у складі якого провів два матчі.

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