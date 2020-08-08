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Екс-гравець збірної України U-21 дебютував з поразки в Росії

20:43 - Читать на русском
Екс-гравець збірної України U-21 дебютував з поразки в Росії
Віталій Балашов / фото ФК Тамбов

Російський Тамбов з двома українцями у складі мінімально поступився Ростову в стартовому поєдинку чемпіонату Росії сезону 2020/21.

Чемпіонат Росії 2020/21, 1-й тур

Тамбов – Ростов – 0:1

Гол: Мамаєв, 21

Один зі стартових поєдинків нового сезону РПЛ запам'ятався фіаско одразу двох українців у складі Тамбова – Віталія Балашова та Олександра Каплієнка. Єдиний гол у матчі забив колишній хавбек збірної Росії Павло Мамаєв.

Балашов став гравцем російського Тамбова

Цікаво, що цей поєдинок став дебютним для екс-гравця збірної України U-21 Балашова – його замінили вже на 54 хвилині.

Таким чином, Тамбов одразу опустився в зону вильоту, однак більшість поєдинків ще має відбутись.

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Теги
Віталій Віталій Балашов Росія Українці за кордоном Тамбов Тамбов
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