Екс-гравець збірної України U-21 дебютував з поразки в Росії

Російський Тамбов з двома українцями у складі мінімально поступився Ростову в стартовому поєдинку чемпіонату Росії сезону 2020/21.

Чемпіонат Росії 2020/21, 1-й тур

Тамбов – Ростов – 0:1

Гол: Мамаєв, 21

Один зі стартових поєдинків нового сезону РПЛ запам'ятався фіаско одразу двох українців у складі Тамбова – Віталія Балашова та Олександра Каплієнка. Єдиний гол у матчі забив колишній хавбек збірної Росії Павло Мамаєв.

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Цікаво, що цей поєдинок став дебютним для екс-гравця збірної України U-21 Балашова – його замінили вже на 54 хвилині.

Таким чином, Тамбов одразу опустився в зону вильоту, однак більшість поєдинків ще має відбутись.

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