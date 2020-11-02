Український фахівець замінив у команді вихованця київського Динамо Сергія Підпалого, повідомляє офіційний сайт Арсенала.

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На цьому паралелі з українським клубом для уродженця Одеси не закінчилися. Одним із підопічних Дмитра Парфьонова у Тулі став колишній півзахисник киян Мохамед Кадірі. Додамо, що 46-річний тренер прийняв команду в зоні перехідних матчів РПЛ.

До слова, Парфьонов є вихованцем одеського Чорноморця, за який провів понад півтори сотні матчів. Також виступав за Дніпро, московські Динамо і Спартак. У складі збірної України зіграв 18 матчів.

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