ВІЙНА РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ ЄВРО-2024 СЛОВАЧЧИНА - УКРАЇНА ЗБІРНА УКРАЇНИ Екс-гравець збірної України розпочав співпрацю із Зозулею – він змінив два клуби за сезон 12:46 - Посилання скопійовано Василь Кравець (праворуч) / фото: ФК Оболонь Колишній захисник Полісся та низки інших клубів Василь Кравець Автор: Микита Ковальчук " Читайте найцікавіші новини футболу у Telegram Микита Ковальчук показати приховати Коментарі Вам може бути цікавим: "Я один із найкращих на своїй позиції": новачок Полісся розповів, чому так багато клубів цікавились ним 06:30 2352 Від роботи офіціантом до заявки на Євро-2024: "легіонер" підсиджує капітана ПСЖ – він шукав майбутню країну в Google 10:00 1180 Полісся офіційно підтвердило трансфер чемпіона світу 11:15 729 Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter