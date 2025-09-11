"Українській збірній треба було вигравати в Баку, аби зберігати шанси на продовження боротьби за путівку до фінальної частини чемпіонату світу. Але здалося, що для наших хлопців головне було не програти. Це стосувалося, як вибору стартового складу, так й гри, яка не була заточена на атаку.

Ващук розкритикував збірну України після фіаско в Азербайджані: "Відчуття, що немає єдиного колективу"

Ніби й ігрова перевага, контроль м'яча сумнівів не викликали, проте це не могло нашим принести вагомі дивіденди через монотонні перепасовки в середині поля. У господарів було вдосталь часу, щоб перешикуватися й перекривати вільні зони, котрі інколи виникали в їхніх оборонних редутах. Тому нічийний підсумок не можна назвати випадковим.

У двох стартових матчах відбірного циклу підопічні Сергія Реброва розчарували. До речі, останніми роками вони часто самі створюють собі проблеми й потім докладають титанічних зусиль, щоб надолужити згаяне. Це їм не завжди вдається.

До речі, доля другого місця в нашій групі може вирішитися вже в жовтні. Багато буде залежати від того, як українці зіграють в Ісландії. Нам треба вигравати, але таке ж завдання ставитимуть перед собою й господарі, які поступово покращили свою гру. Ми ж поки що лише в пошуках", – заявив Сергій Задорожний у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, що Україна не змогла переграти Азербайджан (1:1) і після двох турів посідає лише третє місце у своїй групі відбору до ЧС-2026.

