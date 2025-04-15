У тренерському штабі одеського клубу плануються зміни. Замість Владислава Бурлаки асистентом головного тренера Чорноморця буде призначений Олександр Грицай, повідомляє ТаТоТаке.

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Останнім клубом, де працював Грицай, був СК Дніпро-1, де він допомагав нинішньому тренеру "моряків" у сезоні 2022/23. Зазначається, що 47-річний фахівець, був присутній на поєдинку 24-го туру УПЛ Оболонь – Чорноморець, а після гри разом з командою вирушив до Одеси.

Нагадаємо, Олександр Грицай, в активі якого 3 матчі за національну збірну України, після завершення кар'єри працював головним тренером ВПК Агро, а також асистентом головного тренеру у львівському Русі та луганській Зорі. Наразі Чорноморець посідає передостаннє, 15-те місце у турнірній таблиці УПЛ з 18-ма очками.

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