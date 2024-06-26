"Схиляюся до того, що в паралельному матчі нашої групи словаки та румуни зіграють внічию, що їх влаштовує, тому нашим на конкурентів нічого розраховувати. З бельгійцями підопічних Сергія Реброва влаштовуватиме тільки перемога.

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Чи до снаги це українській збірній? Вважаю, що в стартовому матчі з румунами наші хлопці переоцінили свої сили й після розгромної поразки опинилися в дуже скрутному становищі. Хоча другий тайм зі словаками показав, що є ще порох у порохівниці. Але чи вистачить того потенціалу, аби дати бій бельгійцям, які сильніші за румунів та словаків? Все ж, думаю, що все закінчиться підписанням мирної угоди. Як на мене, до перерви українці діятимуть від оборони, в суперника дуже потужна атака. Вирішальним буде другий тайм, коли суперникам вже доведеться діяти на максимальних обертах.

Найбільше не сподобалося в діях нашої збірної в стартових поєдинках це те, що відчувалася невпевненість в своїх силах. По матчу зі словаками мені сподобався воротар Анатолій Трубін, який добре замінив Андрія Луніна. Думаю, що саме йому Ребров завтра довірить місце в воротах. Не виправдовує сподівань на вістрі атаки Артем Довбик. Можливо тому, що на відміну від виступів за Жирону в збірній в нього менше підтримки від партнерів. З бельгійцями в нього буде нагода реабілітуватися" – цитує Шелаєва Sport.ua.

Нагадаємо, що Україна зіграє свій вирішальний матч проти Бельгії уже сьогодні, 26 червня о 19:00.

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