Колишній гравець Динамо та збірної України Денис Олійник припинив співпрацю з аматорським клубом Авангард (Лозова), і отримав тренерську кваліфікацію.

"Футбольний клуб Авангард Лозова щиро дякує Денису Олійнику за час, проведений у складі нашої команди! Хоч цей період був не надто довгим, він залишив помітний слід в історії клубу.

Денис зробив вагомий внесок у розвиток гри та допоміг команді здобувати важливі результати на полі. Після активної ігрової кар’єри він не зупинився на досягнутому та отримав тренерську кваліфікацію. Тепер перед ним відкривається новий професійний етап – робота у статусі тренера.

Ми пишаємося тим, що мали честь бачити його частиною нашого клубу, і з радістю спостерігатимемо за подальшими досягненнями. Бажаємо Денису невичерпної енергії, успіхів на тренерському шляху та нових перемог уже у ролі наставника.

Сподіваємося на подальшу співпрацю та підтримку. Дякуємо за професіоналізм, відданість грі та яскраві моменти у складі Авангарду. Ти завжди залишишся частиною нашої футбольної родини!" – повідомила прес-служба клубу.

Додамо, що Олійник протягом своєї професійної кар’єри тривалий час виступав за Динамо та має досвід ігор у чемпіонатах Фінляндії, Німеччини та Нідерландів. 38-річний вінгер провів 12 матчів за збірну України.

