Співробітники Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру представнику збірної України в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, повідомляє прес-служба відомства.

Арешт Павелка і Запісоцького: адвокат УАФ назвав персону, якій віддали "резонансні" гроші

Було встановлено, що у період з 2016 по 2018 роки підозрюваний отримав понад 100 млн грн і, приховуючи свої доходи, привласнив майже 16 млн гривень у вигляді податків, а також 1 млн гривень військового збору. У 2018 році, вже як ФОП, він умисно ухилився від сплати єдиного податку ще на понад 1 млн грн. Загальна сума несплачених коштів до бюджету України становить понад 18,2 млн грн.

Нагадаємо, раніше підозри від Генпрокуратури, а згодом і арешт отримали голова УАФ Андрій Павелко та генсек організації Юрій Запісоцький. Обоє вже вийшли під заставу у майже 20 млн гривень.

Приватний пляж, позолочені меблі та гардероб для 100 пар взуття – з'явилось відео обшуку у помешканні Павелка