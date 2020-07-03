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Екс-гравець збірної України отримав диплом спортивного психолога

3 липня 23:57 - Читать на русском
Екс-гравець збірної України отримав диплом спортивного психолога
Євген Левченко / Фото з соцмереж

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко похизувався новим фахом.

"Життя – це створення і подолання перешкод. Ніколи не пізно, наприклад, піти вчитися. Навіть якщо тобі 42 роки.

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Ось отримав диплом "спортивна психологія". Так що, панове спортсмени, звертайтеся за порадою", – написав Левченко на власній сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, окрім роботи телеекспертом Євген очолює профспілку футболістів Нідерландів.

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Збірна України Євген Левченко
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