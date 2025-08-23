Серія B, 1-й тур

Емполі – Падова – 3:1

Голи: Шпенді, 20, Попов, 41, 66 – Бортолуссі, 25

Молодий нападник Емполі вийшов на поле в матчі Серії B проти Падови, замінивши травмованого партнера Шпенді вже в першому таймі. Незадовго до перерви Попов використав перевагу свого зросту (193 см) та забив головою після подачі з кутового, вивівши команду вперед. А на 66-й хвилині оформив дубль, вдруге змусивши голкіпера суперника капітулювати.

Для Попова це вже третій сезон у структурі Емполі. Розпочинав він у складі U-17, згодом отримав досвід у Прімавері та навіть кілька разів потрапляв у заявку основної команди. Тепер, коли тосканці виступають у Серії B, шансів для молодого українця стає більше. Важливо, що ще 15 серпня він дебютував у Кубку Італії у стартовому складі, проте тоді без результативних дій.

Також на рахунку Богдана Попова 4 матчі у складі юнацької збірної України U-17, втім забитими м’ячами він там не відзначався.

