Як повідомляє Sport.ua, 31-річний Іван Петряк розмірковує про припинення професійних виступів у футболі після завершення чинного контракту з гірниками, який діє до 30 червня 2026 року.

Гравець Шахтаря може перейти до клубу Другої ліги, – джерело

Нагадаємо, що Іван Петряк перейшов до Шахтаря влітку 2022 року, до цього він виступав за клуб у 2016-2018 рр. Другу частину кампанії 2023/24 півзахисник відіграв на правах оренди за Полісся, а у минулому сезоні грав в оренді за Чорноморець. За одеський клуб він провів 10 матчів у чемпіонаті та віддав 2 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 250 тисяч євро.

Нещодавно повідомлялось, що тренер Шахтаря Арда Туран не розраховує на екс-півзахисника збірної України. В складі національної команди Петряк провів 5 матчів.

Шахтар пройшов у наступний раунд Ліги Європи, вдруге перегравши Бешикташ – Кевін стримав слово, знову забивши туркам