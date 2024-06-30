Ігор Харатін може приєднатись до Колоса, повідомляє інсайдер Ігор Бурбас. Футболіст серйозно розглядає пропозицію ковалівців.

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Зазначимо, що українець наразі виступає за Дунайску Стреду, але його контракт добігає кінця вже сьогодні, тож з 1 липня Харатін стане вільним агентом.

Нагадаємо, що Ігор є вихованцем Динамо, пограв за Металіст, Зорю, угорський Ференцварош та польську Легію, а в словацьку Дунайску Стреду перейшов у лютому цього року (7 матчів, жодної результативної дії). Харатін встиг зіграти 4 матчі за збірну України.

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