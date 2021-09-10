"Вважаю, що схема 5-4-1 при нинішньому підборі виконавців – оптимальний варіант для нашої збірної. Тим більше, що ця тактична розстановка вже давно апробована нинішнім тренером Олександром Петраковим, і він знає, що необхідно робити. Мені сподобалися дії наших футболістів у Пльзені: динамічні, з блискавичним переходом від оборони в наступ.

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От би ще тільки уникнути індивідуальних промахів, через які виникала напруга біля наших воріт в першому таймі, і які допомогли господарям врятуватися від поразки в компенсований час. Хочеться вірити, що Олександр Петраков зі своїми помічниками попрацюють над помилками, і їх з кожним матчем буде все менше.

Також бажано, щоб в арсеналі збірної були і інші тактичні напрацювання, адже суперники не дрімають і можуть подбати про протиотруту", – зазначив Задорожний у коментарі meta-ratings.

Нагадаємо, збірна України у вересні зіграла внічию з Казахстаном (2:2), Францією (1:1) та Чехією (1:1).

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